Ufficializzato oggi il rinnovo biennale di Luciano Foschi che resterà legato al Ravenna fino al giugno 2021. Queste le impressioni a caldo del tecnico dopo il prolungamento di contratto: "È qualcosa che mi gratifica soprattutto a livello personale. Ho apprezzato tanto di essere scelto per questo. I risultati dicono che stiamo facendo bene e non ci vogliamo fermare. Il rinnovo proposto dalla società mi ha riempito di orgoglio e quindi ho accettato con piacere. Sono molto contento. La vittoria nel derby è stata una grande soddisfazione per tutti. Siamo felici di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi. Il fatto che il mio rinnovo arrivi dopo questo successo è un valore aggiunto, la società non poteva scegliere momento migliore".