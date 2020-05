Ravenna, Foschi: "Sarebbe saggio iniziare a progettare al meglio la prossima stagione"

Nell'intervista rilasciata a tuttoc.com, il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha parlato anche del futuro della Serie C, più prossima al definitivo stop che alla ripartenza: "Sento da più parti che siamo pronti, ma secondo me in serie C c'è ancora molto da fare. E' bene ripartire quando tutte le condizioni sanitarie lo consentiranno, a mio avviso sarebbe saggio pensare a iniziare a progettare nel migliore dei modi l'inizio della prossima stagione. Quando sospendi il campionato ma non lo puoi annullare, devi cercare dei criteri per emettere verdetti. Riguardo alla quarta promozione, si è scelto un criterio di carattere matematico che ritengo condivisibile, anche se il Carpi ha una partita in meno alle altre. Per quanto riguarda le retrocessioni si è cercato di non penalizzare gli investimenti dei presidenti, considerando che mancavano ancora 12 partite al termine del torneo, anche in questo caso appare una decisione legittima”.