Ravenna, Foschi: "Sfruttiamo le occasioni che ci capiteranno"

Il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Albinoleffe: “Affrontiamo una squadra esperta, che è in serie positiva da 4 giornate, e che fra le migliori difese del campionato, una squadra quindi che non concede molto e aggredisce alta. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno e mettere qualità in mezzo al campo, per uscire dal loro pressing attraverso il palleggio. L'assenza di Papa è pesante perchè è in grado di fare al meglio questo tipo di gioco. Ma Selleri, Sabba e Trovade sono in grado di sostituirlo, e cercheremo di sfruttarli in questa partita”.