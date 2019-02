Ravenna, Foschi sicuro: "Mi aspetto un match equilibrato"

Fonte: TuttoC.com

Luciano Foschi, allenatore del Ravenna, in vista del match in programma questa sera con la Fermana, come riportato da corriereromagna.it, ha dichiarato: "La cosa negativa è che abbiamo preso tanti gol di recente ma ne abbiamo anche fatti tanti, ho rimarcato la cosa dopo Monza perché segnare tanto e non vincere è un peccato. Ci è capitato anche all’inizio del campionato ma poi prestazioni e risultati sono arrivati, adesso dobbiamo capire che vanno limitati tanto gli errori, pesati di più i particolari. Tutte le squadre si sono rinforzate, noi abbiamo preso un nazionale under 21 islandese dopo Esposito under 20 azzurro. Può giocare di sponda e raccogliere di testa i cross degli esterni. Possono giocare anche tutti e tre assieme gli attaccanti ma bisogna lavorarci. La Fermana è forte, noi siamo in bilico sui play-off e i marchigiani hanno quattro punti in più, si sono rinforzati ancora sul mercato e arrivano con assenti ma anche innesti. Penso che in definitiva sarà una partita molto equilibrata, serve una bella prestazione anche a livello psicologico".