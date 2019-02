© foto di Federico Gaetano

Dopo l'1-0 rifilato alla Fermana, il tecnico del Ravenna Luciano Foschi ha detto: "Si tratta di un successo molto importante. La vera chiave di volta è stato il modo in cui abbiamo interpretato la partita. Su un campo così lento ci siamo resi conto che bisognava rimboccarsi le maniche e fare la partita che abbiamo fatto. Credo che, in questo, i ragazzi siano stati veramente bravi, cioè nel non far giocare gli avversari e nell’aggredirli su ogni pallone fino alla fine", le sue parole riportate da Il Resto del Carlino.