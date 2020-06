Ravenna, Jidayi: "Playout? Si sarebbero potuti usare parametri diversi, daremo il massimo"

Il difensore del Ravenna William Jidayi ha parlato ai taccuini del Corriere di Romagna della disputa dei playout: "Penso che si sarebbero potuti utilizzare parametri diversi, ad esempio salvare la quint'ultima e coinvolgere l'ultima nei playout. Invece è andata diversamente e dovremo tornare in campo. Esprimo la mia solidarietà al Rimini, che non ha potuto giocarsi una chanche di salvezza, noi faremo il massimo. Nella mia lunga carriera non mi era mai successo di giocare una stagione in quattro giorni, sarà una cosa inedita. Non considero adesso le gare in campionato col Fano (terminate entrambe 1-1, n.d.r.), i parametri sono stati azzerati e dopo il lungo stop ci vorranno tanti ingredienti come grinta, fortuna e mentalità".