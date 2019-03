Fonte: TuttoC.com

Nella giornata di lunedì il Ravenna ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del giovane centrocampista Carlo Martorelli fino a giugno 2021. Il classe 1999 è attualmente fuori dai giochi in quanto è stato sottoposto ad appendicectomia, ma ha espresso tutta la sua soddisfazione per il prolungamento biennale ai colleghi del Corriere Romagna: "Sono emozionato per questo rinnovo, un traguardo importante che non mi sarei mai aspettato ad inizio anno. Evidentemente con il lavoro mi sono meritato questa soddisfazione: ringrazio la società per la fiducia e gli allenatori che hanno creduto in me. Adesso spero di rientrare il prima possibile".