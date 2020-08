Ravenna riammesso in Serie C. Brunelli: "Vicenza che rinnova il nostro entusiasmo"

A seguito dell'ufficialità della riammissione del Ravenna in Serie C il presidente del club romagnolo Alessandro Brunelli ha rilasciato alcune dichiarazione attraverso il sito ufficiale della società: “Vogliamo cogliere nella conclusione positiva di questa vicenda, un segnale di incoraggiamento a non ripetere gli errori fatti in passato. Dunque con rinnovato entusiasmo e ancora più energia, siamo al lavoro per presentarci al via con una squadra che sia competitiva e in grado di dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Questo traguardo – è bene ricordarlo – significa molto anche per tutto il settore giovanile e dunque le molte famiglia che hanno una casa nel Ravenna Football Club”.