Ravenna, Sabbadini: “Palermo può aiutarci nella corsa-salvezza”

Il direttore sportivo del Ravenna Matteo Sabbadini ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Simone Palermo, centrocampista che si era svincolato a gennaio dalla Virtus Entella: “Con Palermo abbiamo inserito in organico un giocatore in grado di darci un importante aiuto nella corsa per la salvezza, potendo ricoprire tutte le posizioni a centrocampo. I numeri parlano per lui. - si legge sul sito dei romagnoli - Non è stato facile ingaggiarlo, abbiamo atteso il tempo necessario senza mollare mai la presa. È doveroso ringraziare la società per l’ennesimo sforzo compiuto in sede di mercato”.