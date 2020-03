Ravenna, Selleri: "Quella del calciatore è l'ultima categoria che dovrebbe riprendere"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere di Romagna, in casa Ravenna è il centrocampista Alfonso Selleri a tracciare un bilancio del momento che si sta vivendo con l'emergenza sanitaria: "La mia giornata tipo non è cambiata, ho solo tolto le due ore di allenamento pomeridiano, per il resto è rimasto tutto come prima. Io mi sento prima di tutto un calciatore, ma sono perfettamente consapevole che il calcio non verrà prima di tutto quando supererò i 36 anni, così ho pensato di guardare anche al futuro e visto che la mia azienda (un'attività di stampa e tipografia digitale, ndr) sta crescendo, assieme a mia sorella mi concentro anche su quello. A mio avviso, quella del calciatore è l'ultima categoria che dovrebbe riprendere. Oggi, stando a ciò che accade ogni giorno, non vedo davvero come si possa riprendere".