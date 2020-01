© foto di Federico Gaetano

Il Ravenna per rinforzare l’attacco pensa di riportare in Romagna Davis Curiale in uscita dal Catania. Il calciatore classe ‘87 ha infatti già vestito la maglia giallorossa per sei mesi nel 2008/09 segnando otto reti in nove gare e nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei conatti fra i suoi agenti e il ds Matteo Sabbadini per valutare il trasferimento anche se quella ravennate non è l’unica possibile destinazione. Come riferisce Il Corriere Romagna, sul giocatore è mol,to forte la concorrenza del Teramo.