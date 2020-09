Ravenna, si valuta il ricorso dopo lo 0-3 a tavolino: "Riteniamo la sanzione ingiusta"

vedi letture

In relazione alla gara di campionato di domenica 27 settembre, Ravenna-Sudtirol terminata col risultato di 1-2, è affiorata un’ulteriore sanzione (sconfitta a tavolino 0-3) a causa della posizione del tesserato Benjamin Mokulu, entrato in campo – secondo il Giudice Sportivo – nonostante fosse gravato da una squalifica maturata durante il playout del 30 giugno scorso.

Sono in atto in queste ore consultazioni tra i nostri legali e la Lega di C nel tentativo di valutare eventuali ricorsi in merito a quella che appare come una interpretazione distorta dei regolamenti, al termine di una stagione – quella trascorsa – passata attraverso svariate riletture e riscritture di norme esistenti, oltre al non trascurabile fatto che il Ravenna FC è prima retrocesso e poi è stato riammesso alla categoria.

Assumendoci la responsabilità di chi comunque agisce sempre nella piena buona fede, riteniamo che in questo contesto tale sanzione sia ingiusta nei confronti della nostra società.