Ravenna, sul Ds Sabbadini gli occhi della Serie B

Fonte: TuttoC.com

© foto di Alessandro Brunelli

Costruire "miracoli sportivi" con poche risorse. Provate a chiederlo al direttore sportivo del Ravenna, Matteo Sabbadini. Il giovane "Deus ex Machina" giallorosso, nelle ultime due stagioni in Serie C ha regalato alla tifoseria cara a Sant'Apollinare, una salvezza (senza passare per le forche caudine dei playout, ndr) e una qualificazione agli spareggi promozione.

Numeri importanti, se si considerano i fondi a disposizione, che hanno stuzzicato e non poco altre società anche di categoria superiore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, sia il Perugia che il Padova starebbero monitorando il suo profilo in vista della prossima stagione.