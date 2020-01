Ravenna, ultras in sciopero: "Tutti colpevoli, nessuno escluso"

© foto di Alessandro Brunelli

La classifica deficitaria, appena sopra la zona play out, con 11 sconfitte in 19 parite (solo il Fano ha fatto peggio) e un cambio di rotta atteso, ma mai realizzato. È per questo che gli Ultras del Ravenna hanno annunciato nella giornata di oggi che dalla prossima gara, in casa della Reggiana, lo sciopero del tifo puntando il dito contro tutto il Ravenna calcio (società, staff tecnico e giocatori) spiegando che questo andrà avanti finché nei fatti non vi sarà l’atteso cambio di rotta.

Questo il comunicato degli ultras giallorossi:

“SCIOPERO DEL TIFO!

Di questa situazione sono tutti colpevoli, nessuno escluso, società staff e giocatori.

Non merita niente nessuno, per tanto con la trasferta di Reggio Emilia inizieremo lo sciopero del tifo, a malincuore, fino a quando non vedremo un concreto cambio di rotta.

MERITATECI!!

AVANTI ULTRAS”