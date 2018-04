Ravenna, Venturini: "Faremo il possibile per raggiungere i play off"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Alessandro Brunelli

Comunque vada adesso, è stato un successo. Il Ravenna ha ottenuto la salvezza, e adesso prova a guardare oltre, alzando giustamente l'asticella. Dalle colonne del Corriere di Romagna, parla il difensore Andrea Venturini, punto fermo della difesa giallorossa:"Siamo partiti entusiasti e con una vittoria, poi però ci siamo resi conto della difficoltà del campionato e sono arrivati i problemi. Grazie al gruppo li abbiamo superati, tutti siamo cresciuti alla distanza fino al raggiungimento dell'unico obiettivo. Ora guardiamo al successivo obiettivo: fare più punti possibile per provare a raggiungere i play off. -conclude Venturini facendo un appello al pubblico - Speriamo venga molta gente contro il Vicenza: servirà il sostegno del Benelli per fare bella figura contro una squadra che ha grandi motivazioni e varrà determinato a fare punti. Ma noi saremo pronti perché sono soprattutto le ultime partite a lasciare un segno in vista del futuro".