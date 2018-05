Ravenna, Venturini verso l'addio a parametro zero

© foto di Alessandro Brunelli

Andrea Venturini, difensore classe '96 del Ravenna, è stato uno degli under più impiegati nell'intera Serie C, con 33 presenze e un gol collezionati in giallorosso. Per questo la sua permanenza tra le fila romagnole è in forte dubbio: secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club ravennate vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza, dopo due stagioni coincise con una promozione e una salvezza in C, ma il giocatore starebbe riflettendo visti i tanti interessamenti provenienti da altri club di terza serie e, soprattutto, di un paio di Serie B.