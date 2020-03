Ravenna, versati regolarmente gli stipendi. Il Dg: "Orgogliosi di esserci riusciti"

Con una nota ufficiale, il Ravenna comunica che nella giornata di ieri sono stati regolarmente versati gli stipendi relativi alla mensilità di febbraio a tutti i giocatori e staff giallorosso.

Un gesto dovuto, ma non scontato, come lo definisce il club, per il quale ha poi parlato, sempre mediante i canali ufficiali, il Dg Claudia Zignani: “Abbiamo letto anche noi il comunicato stampa del Ministro che verrà a breve inserito in Gazzetta Ufficiale. Lo accogliamo sicuramente in modo favorevole in quanto denota in un momento di crisi generale come quello che stiamo vivendo una attenzione anche al mondo sportivo. Tutte le realtà sportive ogni livello sono state fortemente colpite da questa situazione ed il provvedimento è un primo passo che ci permetterà di affrontare il ritorno alla normalità, che si auspica il più vicino possibile, con un primo fondamentale aiuto da parte delle istituzioni. Per quanto ci riguarda, siamo orgogliosi di essere stati in grado, grazie ad una attenta e scrupolosa pianificazione finanziaria, di riuscire a rispettare le scadenze dei pagamenti, nonostante il fermo del campionato abbia interrotto da diverse settimane qualsiasi forma di introito”.