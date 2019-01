© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il Ravenna prepara un grande rinforzo per l'attacco: è molto ben impostato il discorso per Giancarlo Malcore del Cittadella, per il quale il club romagnolo è in pole sul Piacenza. Prima, però, la cessione di Magrassi richiesto dalla Virtus Francavilla. Lo rivela Sky Sport.