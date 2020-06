Ravenna, Zignani: "Difficoltà oggettive, ma giocheremo. Nostri giocatori nel giusto"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore generale del Ravenna Claudia Zignani ha parlato della situazione in casa romagnola dopo la lettera scritta dai calciatori giallorossi in cui si schieravano contro la disputa dei play out in base alle classifiche attuali: “Abbiamo appoggiato pienamente la scelta fatta dai calciatori. È sacrosanto che anche loro facciano sentire la loro voce anche perché bisogna rendersi conto che queste decisioni rischiano di fargli perdere il lavoro. Mi sarebbe piaciuto vedere una presa di posizione più ampia da parte di tutta la categoria. A questo punto sarebbe meglio concludere il campionato per intero, ma c'è un problema di tempistiche anche se riducendo il format dei play off forse riusciremmo a farcela. Questa situazione ci ha colpiti tutti però alcuni sono stati vittime più di altri, dovendo concentrare tutto su una o due partite. Bisogna trovare un senso a tutto questo. Se giocheremo? Il club cercherà di farsi trovare pronto. Ci sono delle difficoltà oggettive, i medici continuano a sostenere che è inaccettabile applicare in Serie C il protocollo sanitario, ma faremo di tutto per poter assolvere a questo gravoso impegno siamo costretti ad affrontare. - continua Zignani parlando anche della possibile riforma dei campionati – Non vede possibile una Serie B allargata anche se una riforma va fatta e sul tavolo ci sono diverse proposte. Ma sono più orientata sull'idea di una Serie C d'élite".