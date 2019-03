Fonte: Tuttoc.com

Il direttore generale del Ravenna Claudia Zignani commenta in conferenza stampa il rinnovo contrattuale fino al giugno 2021 del tecnico Luciano Foschi: "Abbiamo individuato in mister Foschi la persona ideale per potere portare avanti la nostra filosofia societaria. Al di là dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, Foschi e il suo staff hanno dimostrato di essere le persone giuste per potere lavorare su un progetto di valorizzazione dei giovani. Questo rinnovo è un importante segnale di continuità e di programmazione, che premia un mister che ha saputo gestire e fare crescere nel migliore dei modi la rosa messa a disposizione dal direttore sportivo Sabbadini, con l’obbiettivo comune di potere in futuro inserire sempre più ragazzi del nostro settore giovanile".