Ravenna, Zignani: "Giusto fermarsi per il Coronavirus. I tanti recuperi però ci penalizzano"

Appena due vittorie nelle ultime dieci giornate di Serie C per il Ravenna prima del blocco del Girone B a causa dell'emergenza Coronavirus. Dalle colonne di Tuttosport fa il punto della situazione la dg del club romagnolo Claudia Zignani: "La zona retrocessione? Sicuramente non possiamo dormire sonni tranquilli. Attualmente siamo sedicesimi, quint’ultimi in classifica, e ci aspetta un periodo davvero particolare e molto duro. Vede, noi siamo una società che, non è il Monza, ha un budget decisamente basso e ci sono delle difficoltà tecniche, con una rosa di giocatori così limitata, per affrontare tutti i recuperi e le gare che ci attenderanno. Stare fermi a causa del Coronavirus, è stata sicuramente una decisione giusta sotto l’aspetto della prevenzione e del rispetto della salute di ognuno di noi, ma certamente dal lato sportivo, ci penalizza molto, perché dalla prossima settimana, probabilmente, dovremo affrontare recuperi e match decisivi per la nostra stagione".