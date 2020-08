RBN - Zironelli: "Ringrazio Paratici. Pirlo arriva alla Juventus U23 nel momento giusto"

Mauro Zironelli, ex allenatore della Juventus U23, è intervenuto oggi ai microfoni di ‘Domenica Sport’, in onda su Radio Bianconera: “Ringrazio Paratici per le parole che ha avuto per me durante la conferenza di Pirlo. Sicuramente per me è stata una bellissima esperienza, siamo partiti il 20 luglio senza nessuna certezza, è stata dura ma è stata anche un’esperienza formativa. Sono felice per i ragazzi che hanno trovato spazio anche in prima squadra. Sicuramente è stata un’esperienza difficile, ma da fare”.

Su Pirlo: “Arriva in una situazione favorevole, è arrivato al momento giusto rispetto ai suoi predecessori, ma è comunque una squadra difficile come primo approccio. Avrà sicuramente dei collaboratori che gli daranno una grossa mano e l’esperienza che ha avuto da giocatore lo aiuterà. Sicuramente rispetto all’inizio sono state messe a punto delle problematiche logistiche, all’inizio ci allenavamo a 27 chilometri di distanza dalla prima squadra e non era facile se qualche giocatore veniva chiamato ad allenarsi con la prima squadra”.

Sulla sua esperienza alla Juventus: “Io sono arrivato che avevamo qualche problema fisico e che non si poteva fare molto a livello di mercato, poi alcune correzioni sono state fatte, ma alla fine è stato mantenuto ciò che mi era stato detto”.

Sui vari Muratore, Zanimacchia ecc.: “Zanimacchia lo avevo visto in Serie D nel Legnago e lo avevo proposto io a Milanetto che era direttore del Genoa, sono stato felicissimo che sia stato preso nell’U23, ha qualità cristallina, deve solo cercare di essere più concreto, ma questo vede con l’età. Muratore ha avuto qualche problema fisico, caratterialmente è molto forte anche perché si è formato grazie agli infortuni. È resistente, veloce, sicuramente farà bene all’Atalanta. È molto duttile e con il gioco di Gasperini verranno fuori le sue qualità”.

