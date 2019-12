Reg(g)ina di Italia: superata anche la Juve. Ora il Liverpool nel mirino

© foto di Andrea Rosito

Quello che sarà da qui a maggio viene difficile prevederlo, ma di sicuro, a ora, il bilancio che si può tracciare della Reggina è più che mai positivo.

La squadra di mister Domenico Toscano è prima in classifica nel Girone C di Serie C, con un distacco di 9 punti dal secondo posto (occupato dal Monopoli), ma il più grande record, che segue alla decima vittoria consecutiva, lo ha ottenuto a livello italiano: è infatti l’unica squadra professionistica finora imbattuta.

Meglio anche della Juventus di Maurizio Sarri, caduta sabato sera contro la Lazio, e per altro con anche tre partite in più dei torinesi.

Nel mirino finisce ora il Liverpool, unico club europeo ancora imbattuto. In un lasso di tempo però inferiore ai calabresi: 16 partite gli inglesi, 18 gli amaranto.