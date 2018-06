Reggiana, A. Piazza: "Cerchiamo soluzioni con partner onesti"

© foto di Uff. Stampa Reggiana

Nelle calde ore che si stanno vivendo in casa Reggiana, a parlare al popolo granata, ovviamente a mezzo social, è la moglie di patron Piazza, Alicia Rickter Piazza. Ecco il suo messaggio sul profilo Instagram: "Cari amanti della Reggiana. Mike e io stiamo lavorando duramente per trovare delle soluzioni. Nessuno AMA questa squadra più di noi. Durante questo periodo abbiamo bisogno di energia positive. La situazione ideale sarebbe di trovare patners ONESTI con la stessa visione, integrita' e valori che noi abbiamo e che merita questa squadra. Partners che non aspettino che io piazza family paghiamo per tutto.!!! Quelli che vogliano investire nella Reggiana e non aggravarla di debiti, come lo storico tragico passato. Dobbiamo elevare il nostro marchio senza gravarlo. Siamo forti...uniti!!!".