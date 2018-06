Reggiana, accordo raggiunto con la Diocesi per il centro sportivo

Gennaro Gattuso è stato intervistato da Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del tecnico milanista, nei primi giorni di riposo dopo la fine della stagione, riportate da Milannews: "Ci siamo fermati da dieci giorni ma io non mi sono fermato, ho salutato la mia famiglia in Calabria. È stata...

Sassuolo, avanza Nicola: i motivi dei no di Cagliari e Chievo

Juventus, Paratici a Bergamo per osservare Arias

De Laurentiis: "Rifiutati 50 milioni per Jorginho. Non fermeremo Hamsik"

Sassuolo, per il ruolo di ds contatti per Bonato e Rossi

Juve, sistemati gli ultimi dettagli per gli arrivi di Emre Can e Darmian

Genoa, al lavoro per chiudere Radonjic. C'è il prezzo

Bologna, per la porta c'è Emiliano Viviano

Torino, tentativo per Juan Jesus: valutazione da 15 milioni

Napoli, trattativa sfumata per Vrsaljko. Vuole rimanere

Bologna, accordo col Napoli per Verdi. L'entourage ha detto sì all'Inter

Inter, Puscas può tornare in Serie B: c'è il Crotone

Roma, c'è il prezzo per Skorupski: sfida fra genovesi e Atalanta

Lione, non solo Liverpool: anche il Bayern Monaco su Fekir

TOP NEWS Ore 13 - Napoli, accordo per Verdi. Juve, i sostituti di Benatia

Roma, per il ruolo da secondo c'è anche Meret

Atalanta, monitorato l'argentino Battaglia per il centrocampo

Mancini: "Felice per l'entusiasmo. Gli italiani hanno capito il momento"

Il Vescovo S.E. Massimo Camisasca, il presidente granata Mike Piazza e la vicepresidente Alicia Piazza esprimono la loro soddisfazione per il risultato raggiunto; un contratto pluriennale che evidenzia i buoni rapporti e la comune volontà di proseguire nel progetto di valorizzazione dell’intero centro sportivo e della sua mission anche educativa", si legge.

L’intesa raggiunta si è concretizzata nei tempi ritenuti congrui per un necessario approfondimento, con reciproca soddisfazione delle parti, a tutta conferma dei buoni rapporti tra Diocesi di Reggio – Guastalla e Ac Reggiana 1919.

La società sportiva, localizzando nella struttura di via Mogadiscio la propria sede e negli adiacenti campi di allenamento le proprie attività di Prima Squadra e settore giovanile, potrà determinare le scelte strategiche future, contando anche sull’esistenza di un trasparente e chiaro accordo di medio periodo.

E’ giunto infatti a compimento il percorso di intesa sull’utilizzo dell’intera struttura di Via Mogadiscio e via Agosti di proprietà diocesana mediante la formale sottoscrizione degli accordi che regolano il periodo pregresso e disciplinano l’uso dei prossimi 6 anni, con ciò dando stabilità ad un accordo che si è costruito negli scorsi mesi.

Ultime sulla Reggiana che, attraverso il proprio sito, fa sapere di aver raggiunto l'intesa con la Diocesi di Reggio per il centro sportivo. "Nella giornata di ieri è arrivata l’auspicata (da tempo) fumata bianca tra la Diocesi di Reggio – Guastalla e Ac Reggiana 1919.

