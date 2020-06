Reggiana, Alvini: "Pensiamo solo al campo. Inutile recriminare su cose esterne"

Conferenza stampa in casa Reggiana, con mister Massimiliano Alvini che, in vista dei playoff, ha fatto il punto della situazione: "Quelli trascorsi sono stati mesi lunghi e difficili per tutti, ma noi avevamo solo il desiderio di tornare qua, quindi è bello rivederci. Non sono però mai mancati i confronti con lo staff, con la proprietà, con il direttore, con la squadra: il filo è sempre stato acceso, non si è mai staccato, e sono abbastanza soddisfatto di come ho ritrovato, anche fisicamente la squadra. Ora pensiamo a lavorare di giorno in giorno, solo così possiamo raggiungere l’obiettivo".

Si parla poi del campionato che è stato: "Il Vicenza era primo meritatamente, forse avrebbe anche vinto il campionato e ora dobbiamo solo far loro i complimenti, ma il campionato era da giocare, con undici gare al termine i verdetti erano ancora da scrivere, per tutta la graduatoria completa, non parlo solo della parte alta. Come è ripartita la A, e poi la B, doveva ripartire anche la C: se il paese è ripartito, poteva ripartire anche il calcio, e in C, ripeto, si finiva la stagione cambiando al massimo la formula dei playoff e finendo anche noi il 20 agosto. Avremmo evitato i problemi che oggi ci sono e che stanno attanagliando tutte le squadre: senza far polemiche, dico che un attimo di riflessione in più serviva, la fretta non ha fatto bene. A ogni modo ora siamo la miglior seconda, pensiamo a fare bene perché tanto è inutile pensare a situazione esterne sulle quali non posso incidere: penso solo al campo".

Sui match a porte chiuse: "Giocare a porte chiuse non fa cambiare tanto gli equilibri in campo, anche se il vero tifo, quello passionale, è penalizzato: qua sono gare condizionate dal momento, tutto è molto particolare, e ci saranno situazioni di gara diverse dal solito. Però il livello delle squadre è molto alto, quindi va allenato tutto, testa e fisico. Ma vorrei vedere, ai terrazzi di Reggio Emilia, le bandiere della Reggiana, perché noi, con voglia e umiltà, ci vogliamo provare. Sperando anche in una parziale riapertura degli stadi".