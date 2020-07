Reggiana, Amadei e Tosi in coro: “Grande soddisfazione, ma nessuna rivincita”

Intervistati dalla Gazzetta di Modena i dirigenti della Reggiana Romano Amadei e Doriano Tosi, il primo socio del club e il secondo ds, hanno parlato della promozione in Serie B negando però che si tratti di una rivincita dopo la rottura con il Modena. “Questo è il successo più bello, non ricordo altri momenti positivi come quello dell’altra sera. Ho vissuto altre promozioni, ma mai una soddisfazione così particolare. - spiega Amadei - In Serie B punteremo a mantenere la categoria. Modena? C’è stata una conclusione strana tra noi soci. Sono venuto a Reggio non per rivalsa, ma solo perché mi hanno chiamato”.

“Non ho rivincite da prendermi con nessuno. Avrei voluto ottenere il traguardo raggiunto con la Reggiana a Modena, ero tornato per quello. - gli fa eco Tosi - L’ambiente, però, non era più ideale e non sentivo più la fiducia”.