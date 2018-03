Reggiana, Bovo ai compagni: “Crediamo ancora al secondo posto"

Il centrocampista della Reggiana Andrea Bovo ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi per il finale di stagione spiegando di voler puntare al secondo posto: “Ripartiamo come dopo altre sconfitte cercando di migliorare e di riprendere l'ottimo campionato che stavamo percorrendo per arrivare al secondo posto. Una piccola fiammella di speranza c'è ancora, anche se da tempo siamo in rincorsa, essendo partiti in ritardo e da troppo lontano, e abbiamo sprecato molto commettendo anche qualche passo falso che non potevamo permetterci. - conclude Bovo come riporta TuttoC.com - Il secondo posto dà un vantaggio enorme in ottica play-off e questo è il nostro obiettivo realistico".