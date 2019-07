Reggiana, cambi in corsa: in sei lasciano il ritiro

Cambi in corsa in casa Reggiana, con la squadra che intanto prosegue il ritiro. E proprio dal ritiro arrivano le novità. Come comunica il club, infatti, sono sei io calciatori che hanno salutato la squadra: si tratta dei difensori Dani Servet, Matteo Mattioli, dei centrocampisti Luca Formisano e Cristiano Lorenzani e degli attaccanti Federico Ziveri e Alessandro Zani.

I ragazzi provenivano tutti dai settori giovanili del club.