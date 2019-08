Attraverso una nota odierna, la Reggiana comunica che in data odierna "la FIGC attraverso l'Ufficio Legale e la Segreteria Federale ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo IN MODO ESCLUSIVO su tutto il materiale ufficiale della nostra società il marchio appena riacquistato di AC Reggiana 1919. Questo ulteriore buona notizia diverrà operativa dalla prima giornata di campionato del 25 agosto. Un altro bel risultato per la nostra società".

E' poi ribadito, mediante altra comunicazione ufficiale, che "in merito al cambio del nome in AC Reggiana 1919 si specifica che ogni valutazione in merito a questo cambio di denominazione sociale verrà effettuato, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 17 delle NOIF, all'esito della stagione sportiva 2019/2020".