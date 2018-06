Reggiana, Cattaneo: "Basta con certi episodi, è la seconda volta"

L'anno scorso diversi episodi arbitrali contro il Parma, quest'anno il rigore molto generoso concesso alla Robur Siena. Luca Cattaneo, che la scorsa stagione vestiva la maglia del Pordenone e quest'anno quella della Reggiana, ha maturato un discreto debito con i playoff di Serie C. E via Facebook non nasconde tutta la sua delusione: "Anche quest'anno gli episodi hanno fatto la differenza. Non ci stava uscire così. Eppure personalmente è la seconda volta che mi capita. Bisogna capire che tantissime persone fanno sacrifici. Noi giocatori, la società, i tifosi e poi basta poco per rovinare un sogno. Diciamo che negli ultimi anni è un calcio che non mi sto piacendo e penso che ieri sia stata un pagina nera dello sport. Non voglio fare polemica ma dobbiamo iniziare a prenderci grandi responsabilità per ogni scelta che facciamo. Non si può continuare così. Voglio ringraziare i miei compagni per le grandi emozioni che mi hanno fatto provare in questi sei mesi e tutta la gente che è venuta a sostenerci sempre".