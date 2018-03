Reggiana, Cattaneo: "Serie B? Ci credevo a gennaio e ci credo ancora"

L'attaccante della Reggiana Luca Cattaneo ha parlato in conferenza stampa della corsa al primo posto e dei suoi primi mesi in Emilia: “Il bilancio è positivo, stiamo lavorando bene, ma ora viene il bello perché c'è ancora tanto da dare e visto che il Padova sta facendo dei passi falsi dobbiamo ingranare la marcia e pensare di vincere tutte le gare. - continua Cattaneo come riporta TuttoC.com - Il rinvio della gara contro il Mestre ci ha permesso di riposare un po' di più e vedere la vittoria del Teramo. Credevo al primo posto quando sono arrivato e ci credo ancora adesso, se poi non riusciremo a farcela ci saranno i play off per tentare l'assalto alla B, una categoria in cui voglio tornare. In fondo nell'altro girone il Livorno ha perso 12 punti”