Reggiana, con Zamparo sei ancora più bella

Sei punti consegnati alla sua Reggiana, dove è tornato lo scorso 8 gennaio. Perché quello tra Luca Zamparo e la Regia è un amore che nasce antecedentemente alla stagione corrente, considerando che il classe '94, in Serie D, è stato determinante per il piazzamento in classifica degli emiliani (poi ripescati in Serie C): 24 reti, poi il passaggio a Rimini, dove arriva in prestito dal Parma.

Ma a Rimini qualcosa non va, e a gennaio il suo nome tiene banco per il mercato: il giocatore era nel mirino di Carpi e SudTirol, ma una faccenda burocratica ha messo tutto in discussione. Il fondamentale nodo da sciogliere era legato ai tre tesseramenti stagionali che il calciatore aveva già avuto (Parma, Reggiana e Rimini), e il club di appartenenza, il Parma, è rimasto in attesa del parere preventivo della Federazione, che avrebbe potuto considerare il passaggio Parma-Rimini un unico passaggio tecnico, "liberando" così la posizione di Zamparo e permettendo ovunque il suo tesseramento. L'occasione è però ghiotta, e l'ambiziosissima Reggiana non se la lascia scappare: Zamparo torna a casa.

E i fatti danno immediatamente ragione al club. 24' giocati contro il Ravenna, poi l'ingresso dal 1' della ripresa nel match contro l'Imolese; al 71' l'espulsione, ma l'attaccante si ritaglia comunque il tempo per segnare il primo centro in granata, che vale il definitivo 1-2 sul campo dei rossoblù. Certo, la querelle sul gol-autogol (di Della Giovanna) è ancora aperta, ma la Reggiana non ha dubbi su chi sia il marcatore. Ecco quindi i primi tre punti consegnati ai suoi, che devono fare a meno di lui nella gara contro la Feralpisalò: il giocatore si fa però perdonare nel monday night della 23^ giornata siglando il gol che annienta il SudTirol e proietta la Reggiana al secondo posto in solitaria nella classifica del Girone B. -7 dalla vetta, che non è affatto un miraggio.