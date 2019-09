Reggiana, è davvero la festa della città: celebrati i 100 anni del club

Patron Luca Quintavalli lo aveva annunciato anche a TMW, la festa dei Cent’Anni della Reggiana non si sarebbe svolta solo oggi in occasione del match contro il Carpi, ma avrebbe riguardato svariati eventi, che hanno preso il via ieri nella centralissima Piazza Prampolini, dove sono state presentate le nuove divise targate Macron.

Un tuffo nel passato - Alla presenza del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, è stata inaugurata la targa dedicata al luogo di fondazione dell’AC Reggiana 1919, momento che ha anticipatola proiezione di svariati contributi video. Un salto nel passato, con gli occhi però al futuro, poiché il club ha sottolineato che saranno sviluppate delle attività legate a Quarta Categoria, il progetto stilato con la Lega Pro che si prefissa di offrire a ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali la possibilità di divertirsi con il calcio.

Ghirelli si rivolge a Quintavalli - Presente alla cerimonia il Segretario Generale della Lega Pro Emanuele Paolucci, che ha portato alla città e a Quintavalli anche il saluto del presidente della Lega Francesco Ghirelli. Questo un estratto della lettera: "Caro Presidente, un compleanno è sempre un momento importante. Un centenario, poi, è qualcosa di straordinario: è una cifra tonda che rappresenta un punto d’arrivo e allo stesso tempo di partenza verso nuovi traguardi e un futuro tutto da scrivere. Per la Reggiana è una giornata di festa e di orgoglio per tutta la città: auguri vivissimi per il lavoro svolto e per questi cento straordinari anni, fatti di alti e bassi come la vita ma che regala anche momenti meravigliosi. La Reggiana è storia nel calcio italiano, voi oggi date lustro alla Serie C".

Stasera il Carpi - 11 punti in classifica, sia la Reggiana che il Carpi. Secondo posto. Un turno infrasettimanale che potrebbe regalare molte sorprese, e soprattutto lanciare ancora di più verso la vetta una formazione ambiziosa che ha deciso di non porsi limiti.