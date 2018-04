Reggiana, Eberini: "Con delle prestazioni così non si va lontano"

Sergio Eberini, tecnico della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua squadra sul campo dell'Albinoleffe. Queste le sue dichiarazioni, ripresa da TuttoC: "Con delle prestazioni così non si va lontano. Mi sembra di essere tornato a Gubbio, quando eravamo alle prime armi. Abbiamo ancora due gare importanti, oggi non ho visto la cattiveria necessaria per fare gol. Dobbiamo stare zitti e lavorare. Non colpevolizzo gli attaccanti, mi rendo conto delle pesanti assenze con cui abbiamo a che fare. Rifletteremo sui nostri sbagli. Oggi abbiamo dato l’anima, ma non è bastato. Ci siamo svegliati un po’ nel secondo tempo. La stanchezza inizia a farsi sentire in questa fase finale. Siamo coscienti della difficoltà della prossima gara, contro il Padova; ma dobbiamo pensare solo a noi".