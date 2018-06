Reggiana, Eberini: "Giocatori pronti, come fossero già in gara

Sergio Eberini, tecnico della Reggiana, intervenuto in conferenza stampa, ha così presentato il match di domani sera a Siena: "Il folto pubblico che ci seguirà è un segnale importante della città, ci darà sicuramente una grossa mano la presenza di tanti tifosi. I giocatori vorrebbero giocare tutti, sono tutti pronti e carichi per questa sfida, abbiamo quasi dovuto sospendere la partitella perché erano già in clima partita. Ovviamente dovremo operare delle scelte perché non tutti sono al meglio. L'episodio dell'andata ha portato alla reazione e all'ottimo secondo tempo. Il pubblico di Siena non ci spaventa, ma ovviamente l'avversario sarà grintoso e proverà a metterci in difficoltà. Noi non giocheremo per il pareggio, ora riusciamo a fare gol e ne prendiamo pochi. Ma la squadra ha organizzazione ed è efficace, forse meno bella da vedere rispetto a prima, gioca più semplice, ma quel che conta è il risultato. Noi triade di allenatori abbiamo un obbligo, una responsabilità, non possiamo sentire la tensione, vedremo alla fine come andrà. Abbiamo analizzato gli errori fatti mercoledì, provando ad organizzarci meglio sulle caratteristiche del Siena".