Reggiana, Eberini: "Prestazione concreta dopo la sconfitta col Pordenone"

Il tecnico della Reggiana Sergio Eberini in conferenza stampa ha commentato così la vittoria sofferta contro il Sudtirol arrivata nel pomeriggio:”Nella prima parte di gara abbiamo fatto bene, poi siamo andati in difficoltà dopo il loro gol, ma nel finale ci siamo rimessi in carreggiata. La sconfitta contro il Pordenone ci ha lasciato un po' di tensione in settimana e oggi siamo stati meno belli del solito però abbiamo conquistato i tre punti e per questo parlerei di prestazione concreta. - continua Eberini come riporta TuttoC.com - Questa è una squadra unita, concreta, che ha voglia di arrivare fino in fondo. Cattaneo oggi ha fatto una lavoro incredibile ma visto che non volevo rinunciare a Cesarini o Altinier ho tolto lui. Abbiamo fatto molti cambi in questa gara e credo che siamo andati bene”.