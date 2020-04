Reggiana, Favalli negativo al tampone: "È stato un momento difficile che mi ha segnato"

Alessandro Favalli, calciatore della Reggiana positivo al Covid-19, ha effettuato il secondo tampone che ha dato esito negativo. Ecco le sue parole: "Sto bene e sono felice di aver chiuso questa parentesi. È stato un momento difficile e che mia ha segnato, ma posso dire di essermelo lasciato alle spalle. Non appena mi è stato comunicato l’esito del secondo tampone di controllo mi sono sentito sollevato e ho tirato un sospiro di sollievo per me e per tutte le persone vicine".