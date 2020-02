vedi letture

Reggiana, 'O surdato Zamparo: il bomber granata consegna dodici punti ai suoi

Era l'8 gennaio, e l'ambiziosa Reggiana, neo promossa in Serie C, annunciava il ritorno in granata dell'attaccante Luca Zamparo, che la stagione precedente, in Serie D, era stato determinante per il piazzamento in classifica dei suoi, che avevano poi potuto presentare domanda di ripescaggio in ottima posizione, accedendo al torno professionistico attuale.

Ma nessuno, probabilmente, pensava al devastante impatto che il classe '94 ha avuto. Da subito.

Come più volte ricordato, il mese di gennaio è stato notevolmente prolifico per Zamparo, che in quei 31 giorni di inizio anno solare ha portato ai suoi sei punti sui 12 disponibili nelle quattro gare giocate: la metà, i numeri parlano chiaro, e il tutto considerando che una gara, quella contro la Feralpisalò, l'ha dovuta saltare per l'espulsione rimediata contro l'Imolese, alla quale aveva rifilato la rete del definitivo 2-1 per i suoi. Poi la rete al SudTirol, altri punti messi in cascina.

E si arriva a febbraio. Doppietta al Fano, che soccombe alla Reggiana; tentativo illusorio anche contro il Carpi, dove Zamparo sblocca il confronto, salvo poi vedere vanificato il suo centro, a causa del pokerissimo che i biancorossi rifilano agli uomini di Alvini in quello che è uno scontro diretto per il secondo posto. Che sfugge per un weekend, ma che la Regia si riprende ieri sera dopo il successo sull'Arzignano Valchiampo, battuto 3-1: Carpi superato e lasciato a -1 in terza posizione, Vicenza in vetta ora a -4. Tabellino alla mano, due gol di Zamparo.

12 punti, dodici, dati alla Reggiana: ai posteri l'ardua sentenza, ma i numeri non sono un'opinione. 'O surdato Zamparo (nella smorfia napoletana il 12 rappresenta il soldato) ha risposto all'appello.