© foto di Federico Gaetano

Dopo le voci estive su un possibile ritorno a Pescara per Cristian Pasquato, fantasista classe ‘89 attualmente svincolato, potrebbe esserci una nuova possibilità di tornare a giocare in Italia dopo le esperienze in Russia (Krylya Sovetov) e Polonia (Legia Varsavia). Secondo quanto raccolto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport la Reggiana – club alla caccia di un rinforzo offensivo dopo l’addio di Reider Rodriguez – starebbe facendo un tentativo per portarlo in Emilia.