Reggiana, il pres.Quintavalli: "Sì al coefficiente. Bari alla pari? Si promuova entrambe"

Luca Quintavalli, presidente della Reggiana, è intervenuto dalle colonne del Corriere dello Sport a seguito dell'assemblea di Lega Pro che ha deciso di premiare la quarta promossa attraverso il merito sportivo e nello specifico la media punti, fatto che porterebbe in cadetteria il Carpi: "Mi aspetto che il Consiglio federale non la recepisca e prenda in esame gli scenari del passato, rifacendosi al merito sportivo senza premiare chi ha giocato meno. Considero il coefficiente di ponderazione - ha proseguito il numero uno granata, - già adottato per casi simili al nostro, applicato correttamente su 28 partite e non su 27 che falsa tutto e non può essere conteggiata. Viene premiato chi ha giocato di meno, chi è dietro in classifica, chi ha espresso meno sul campo. Viene a mancare il merito sportivo nel mio girone". A questo punto, però, il Bari avrebbe lo stesso coefficiente su 26 gare giocate: "Di questo scenario non s'è mai parlato, potrebbero promuovere entrambe".