Reggiana, incontro positivo con il Comune per lo stadio

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia e la Reggiana calcio si sono incontrate oggi nella residenza municipale. Dall’incontro è emersa la disposizione condivisa a proseguire nella collaborazione già avviata su numerosi progetti, che si è concretizzata fra le altre cose nella trasferta di una delle formazioni giovanili granata in Sudafrica e in una serie di partnership afferenti il progetto “Reggio Emilia città senza barriere”. Il dialogo ha permesso di esplicitare la disponibilità dell’Amministrazione comunale a lavorare assieme alla società, e a sostenerla concretamente, nell’organizzazione del centenario della nascita della squadra, che cadrà nel 2019. Tutto questo costruendo un tavolo allargato e concertando i passi operativi assieme anche ai molti altri soggetti cittadini che vorranno partecipare positivamente e con spirito costruttivo. La Reggiana è rimasta molto soddisfatta considerando l’incontro positivo, e la proprietà si rende disponibile a qualsiasi soluzione ragionevole le verrà presentata riguardo lo stadio. Il Comune di Reggio Emilia ha riconfermato alla Reggiana la disponibilità a organizzare, nei tempi e nei modi opportuni, un tavolo di natura politica con la proprietà dello stadio che sortisca l’effetto di riaprire un confronto fruttuoso per le parti in causa. L’incontro si è concluso positivamente.