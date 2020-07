Reggiana, Kargbo: "Sapevamo dove far male al Bari. Futuro? Ho un contratto col Crotone"

L'uomo della promozione per la Reggiana è Augustus Kargbo. L'attaccante di proprietà del Crotone ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoC.com dopo il successo sul Bari che è valso agli emiliani il ritorno in Serie B: "Avevamo preparato bene la partita, sapevamo che il Bari era una squadra forte, con giocatori esperti, però sapevamo anche dove fargli male. Abbiamo fatto girare la palla, abbiamo giocato con ritmi alti perché sapevamo che loro avrebbero fatto fatica. La doppia cifra al primo anno fra i pro? Era il mio obiettivo dal primo giorno. Sono contento e voglio ringraziare il mister e il suo staff, senza di loro non avrei potuto farcela. Il futuro ancora a Reggio? Non lo so, non dipende solo da me. Ho ancora due anni di contratto col Crotone. Vedremo".