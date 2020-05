Reggiana, l'AD Carretti: "Noi e la città meritiamo la Serie B altrimenti ci tuteleremo"

Mauro Carretti, amministratore delegato della Reggiana, intervenuto ai microfoni di tuttoreggiana.com, ha dichiarato: "La società merita la B per il grande impegno che ha profuso sin dall’inizio. La città di Reggio merita di raggiungere questo traguardo. Cercavamo la promozione ben prima che iniziasse l’emergenza sanitaria quando contendevamo al Vicenza il primo posto. Abbiamo un gruppo meraviglioso e vogliamo giocarci sul campo le nostre chances fino in fondo se ci sono le condizioni per farlo: questa era la nostra convinzione prima e lo è anche adesso. Il Consiglio Federale, in merito alla quarta promozione in B, riceverà una proposta votata da una maggioranza semplice di 23 società a favore con 3 contrarie e 17 astenute. Le altre proposte invece sono state votate con un consenso quasi unanime. Il Consiglio Federale dovrà quindi tenere conto di queste incertezze e ci aspettiamo anche che arrivi una risposta non solo matematica ma si approfondiscano i motivi che hanno portato all'individuazione di un denominatore comune che avvantaggia chi ha giocato meno partite. Tuttavia, se tale criterio sarà approvato, ci tuteleremo fino in fondo perorando la nostra causa: vogliamo tornare in campo, non importa se accadrà a giugno piuttosto che in agosto".