Reggiana, Magalini: "Il rigore del Siena? L'arbitro avrà qualche rimorso"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Magalini, dg della Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi Sportitalia: "L'eliminazione dai playoff di Serie C contro il Siena? Credo che l'arbitro avrà qualche rimorso per quello che ha fatto. E' stato qualcosa di clamoroso. Abbiamo grande amaro in bocca. La nuova stagione? La proprietà tornerà la prossima settimana e parleremo per fare il punto della situazione. Le seconde squadre? Il progetto è stato sviluppato in maniera troppo veloce. Se non conosci il territorio non si può impostare un progetto del genere".