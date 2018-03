Reggiana, Mapei al contrattacco di Piazza: accuse smontate

Dopo le accuse arrivate nelle scorse settimane da parte del patron della Reggiana Mike Piazza sul costo dell'affitto del Mapei Stadium da parte della Mapei, la società di Giorgio Squinzi va al contrattacco e smonta le accuse con un lungo comunicato in cui si stigmatizzano la volontà di creare un clima intimidatorio (nei scorsi giorni sono spuntati striscioni firmati dagli ultras reggiani contro Mapei e Sassuolo): “Non è vero che Squinzi vorrebbe lucrare sulla gestione dell'impianto, né che ci sia stato il raddoppio dei costi per la Reggiana. - si legge nel comunicato come riportato da La Gazzetta di Modena - Il debito della società granata ammonta ad oltre 575 mila euro, i piani di rientro presentati sono inaccettabili e fantasiosi".