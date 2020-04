Reggiana, Narduzzo: "Da cinque mesi senza calcio. Non vedo l'ora di tornare fra i pali"

vedi letture

Il portiere della Reggiana Davide Narduzzo ha parlato attraverso i canali del club della sua voglia di tornare in campo dopo l'operazione subita il 13 gennaio scorso e il recupero di questi mesi: “Per me sono ormai cinque i mesi senza calcio essendomi fermato prima della sospensione a causa dell'infortunio e questo aumenta la mia voglia di tornare in campo. - continua Narduzzo - In questo momento proseguo ad allenarmi con lavori di forza e mantenimento muscolare in attesa dell’impegno in campo. Mi sento pronto per ricominciare con la squadra non appena questo sarà possibile".