Reggiana, per la semifinale playoff occhi sull'infermeria: in tre sono da valutare

vedi letture

Archiviato lo step Potenza, per la Reggiana è tempo di pensare al Novara, avversario della seminale finale playoff che si giocherà venerdì sera, alle 20:30, al "Mapei-Città del Tricolore".

In seguito alle problematiche fisiche scaturite da contrasti di gioco, resta in dubbio la presenza in campo dell'attaccante Augustus Kargbo per un colpo al piede, del difensore Alessandro Spanò e del centrocampista Matteo Serrotti, entrambi per un colpo al ginocchio: i tre calciatori saranno rivalutati nella giornata di domani. Non destano invece preoccupazioni gli acciacchi fisici del portiere Giacomo Venturi e del trequartista Igor Radrezza, che si sono sottoposti alle cure dello staff fisioterapico.