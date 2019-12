© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La posizione di classifica è golosa e la Reggiana potrebbe fare uno sforzo sul mercato per puntare con ancor più decisione all'obiettivo playoff. L'intenzione della squadra emiliana è infatti quella di aggiungere al proprio attacco una pedina, in maniera tale da fornire al tecnico Massimiliano Alvini ancora più frecce al proprio arco. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, tra i nomi che i granata stanno valutando c'è anche quello di Ettore Gliozzi del Monza. Il profilo dell'ex Robur Siena e Cesena piace parecchio, possibile dunque che La Regia faccia un tentativo per portarlo al 'Mapei' nel corso del mercato invernale.