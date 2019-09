Reggiana, presentate le nuove maglie. Quella blaugrana non convince

Nella serata di ieri la Reggiana ha festeggiato i suoi primi 100 anni con una grande festa in piazza e la presentazione delle nuove maglie per la stagione appena iniziata. Maglie che hanno scatenato qualche perplessità per l'abbandono (quasi totale) del granata. La prima casacca infatti sarà a strisce granata e blu scuro, un blaugrana all'emiliana che voleva ricordare la prima maglia indossata dalla squadra (nel 1920), ma che agli occhi di molti tifosi ricorda quella dei rivali del Bologna. La seconda è invece un richiamo alla Tricolore che nacque proprio a Reggio prima di diventare il vessillo di tutta l'Italia: maglia bianca con il verde e il rosso a formare una V sul petto. La terza invece sarà tendente all'azzurro con inserti bianchi.

✨UNA SERATA SPECIALE: la nostra maglia, la nostra squadra e la nostra storia. Questa è Reggio Emilia! #Centanninsieme #noiConvoi Pubblicato da Reggio Audace F.C. su Martedì 24 settembre 2019